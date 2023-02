Football - P2A: Si, en plus, Flémalle multiplie les visages

À tort ou à raison, Flémalle est souvent présenté comme une des équipes les plus séduisantes de cette P2A. Capables de combiner facilement dans le milieu avec des Ferron et Ioakimidou à la baguette, les Mosans multiplient les actions d’école. Leur premier but face à Braives en est le parfait exemple. Alors, quand ils sont en difficulté, comme ce dimanche à Momalle, on se demande bien comment la bande à Lambrecth va s’en sortir. Et bien, en s’adaptant, tout simplement. " Nous avons décroché ce succès dans un autre style. En affichant notamment une belle force mentale " pointait Hervé Houlmont.