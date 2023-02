Football - P2A: Malgré le nul, Xhoris se sent "vainqueur aux points"

Les voisins de Xhoris n’étaient pas venus à Ferrières pour se montrer débonnaires. Ils avaient l’intention de venger la défaite imméritée du match aller et ils y ont mis tout leur cœur. " On a un peu sacrifié notre jeu de possession pour contrer Ferrières , expliquait Cédric Vieira, auteur d’une excellente prestation personnelle. On a fait ce qu’on devait en se montrant rapide en contres. En première période, surtout, nous avons plusieurs grosses occasions qu’on ne met pas au fond. Je crois que nous pouvons affirmer que nous sommes vainqueurs aux points. Même si Ferrières a eu plus de possession, leur but tombe de nulle part. On n’a vraiment pas eu de chance alors que le but de Noah Lawarrée est magnifique. Il avait déjà inscrit quasiment le même en semaine lors d’une rencontre amicale. "