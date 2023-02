Football - P2A: Kevin Couscheir jouera à Burdinne

Depuis l’annonce de son départ de Huccorgne, on se demandait où Kevin Couscheir allait rebondir la saison prochaine. Et son envie de rester dans notre région, alors qu’il habite à Herstal, a été entendue puisqu’il s’est engagé officiellement avec Burdinne en vue de la saison prochaine. "Quand j’ai annoncé mon départ de Huccorgne, Manu Christiaens m’a directement contacté et il m’a parlé d’ambition, de colonne de gauche, de plaisir. Ce challenge m’a vraiment tenté car il m’a dit qu’il voulait faire quelque chose de bien, explique le portier de 32 ans. Depuis que je suis dans la région, je suis tombé amoureux de la Hesbaye et je voulais vraiment y rester. Ce sera chose faite avec Burdinne. On m’y a présenté un projet sur plusieurs années. Et cela me correspond car je ne suis pas quelqu’un qui voyage. Si je signe, c’est pour faire quelque chose sur le long terme. "