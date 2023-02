Football (P2A) - Arthur Franchina (Verlaine B): "Nous sommes enfin concrets"

Ce n'est sûrement que partie remise pour le perfectionniste citoyen de Strée, par ailleurs actif avec la D2… du Standard au futsal, car ce Verlaine B-là va continuer à marquer des buts et à gagner des matchs. "On est effectivement occupé à bien revenir, tous ensemble, on hausse notre niveau de jeu et on se montre enfin concret devant le but adverse tout en étant solide derrière. De plus, quand on peut débuter une partie en prenant rapidement l'avantage, comme nous l'avons fait ce dimanche, ça donne de la confiance. Et remonter dans la hiérarchie du classement, comme nous le faisons depuis deux journées, participe à atténuer la pression qui pesait sur nos jeunes épaules. Il faudra toutefois confirmer lors de nos prochaines rencontres face à Huy B et à Huccorgne."

Verlaine B, qui, il faut le souligner, a pu bénéficier de l'apport de Loris Doyen, buteur la veille face à Solières, a aussi évolué mentalement comme le souligne Pedro Gomez. "Durant la trêve, j'ai vraiment mis l'accent sur la nécessité de changer son état d'esprit et le groupe a embrayé. C'est de bon augure pour la suite…"