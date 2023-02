Football (P1): Une première réussie pour Alexandre Mattè avec Geer

À l’UCE, la défaite de Geer s’est dessinée au cours des trente dernières minutes, juste après la sortie du médian de 20 ans. "On traverse une période difficile, explique le Geerois. On n’a pas démérité mais on manque de réussite en zone de conclusion. Je suis malgré tout satisfait de ma première titularisation, même si j’aurais aimé sortir avec un avantage au score en notre faveur. J’étais stressé en début de match mais le groupe m’a directement mis à l’aise en me donnant beaucoup de confiance. Le coach m’a félicité à ma sortie, tout comme mes coéquipiers à la fin du match."