Football (P1): "Un bol d'air incroyable": Nicolas Crupi a enfin débloqué son compteur cette saison

Au moment de monter au jeu, à vingt minutes du terme, dimanche, Nicolas Crupi savait qu’il avait l’occasion de se mettre en évidence et de se faire plaisir. En effet, le score était déjà acquis puisque le marquoir affichait 3-0 en faveur des siens. De quoi jouer totalement libéré. Et à peine 120 secondes après ses premiers pas sur le pré, il est à l’origine… et surtout à la conclusion du 4-0. Son premier but de la saison, celui qu’il attendait depuis de longs mois. "Il fait énormément de bien moralement même si le score était déjà acquis, savoure le numéro 25 des Mosans. C’est un bol d’air incroyable. Je suis vraiment le plus heureux, je me sens tout léger, ça fait du bien car cela faisait longtemps que je n’avais plus trouvé le chemin des filets, mis à part avec la P3. Là, c’est tout autre chose, ce n’est que du bonheur. "