Football (P1) - Aurélien Duvivier de retour à Faimes: "L'ambiance était mieux au début de saison"

La dernière fois qu’on avait vu Aurélien Duvivier sous la vareuse de Faimes remontait au 28 août dernier. A l’époque, le médian avait disputé dix petites minutes contre Sprimont B. Le joueur âgé de 25 ans avait décidé de claquer la porte du club faimois fin septembre. "Le coach Bertrand Marler et moi n’étions plus sur la même longueur d’onde et cela m’a finalement démotivé , dit-il. Il y a quelques semaines, Franck Walo m’a appelé et il m’a convaincu de revenir." Chose faite ce dimanche à Eupen où les Étoilés ont été méconnaissables. "C’est incompréhensible ! Je n’ai jamais vu ça. Sur les deux derniers matchs, on vient d’encaisser six buts sur phases arrêtées. Chaque fois qu’Eupen avait un corner, c’est un penalty" , explique Aurélien Duvivier. Pourtant, le point fort des Faimois résidait dans sa défense il y a encore quelques semaines.