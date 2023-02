Football (P1): Aladin Adrovic n’est pas encore parti de Hannut

À nouveau promu entraineur principal depuis le pas de côté de Roland Morias, Marco Crotteux ne le sera pourtant déjà plus l’an prochain. "Le club traverse une période d’instabilité. Heureusement, Vincent Lugand et Christophe Sinistri remettent un peu de l’ordre depuis trois semaines. La saison prochaine, je serai toujours ici, mais uniquement comme joueur. C’est moi qui l’ai décidé, car Jofray Hella vient avec son adjoint. Nous ne sommes qu’en P1, donc pas besoin d’un T3." Pourtant, devenir coach reste un de ses objectifs. "Si ça avait été Caserini le coach, j’aurais été son T2. Dans le cas de Pauletti, j’aurais aussi volontiers accepté cette tâche. Ce qui est certain, c’est que dans le futur, j’ai envie d’intégrer le staff. Car Hannut reste le club de ma ville."