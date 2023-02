Football (D3 ACFF): "Je ne l’ai pas insulté de sale noir, juste de noirot mais je m’excuse" dit André Delvenne, le supporter d’Aywaille

Cette insulte, le principal intéressé s’en défend. Lui, c’est André Delvenne qui assure "ne pas être raciste du tout." Cet Aqualien pure souche, âgé de 72 ans, est un fan inconditionnel de son club depuis toujours. "Et j’ai parfois un peu le sang chaud, avoue-t-il. Mais je ne suis pas méchant… Pas du tout. Je suis d’ailleurs ravi que vous m’appeliez car j’ai envie de m’exprimer et de présenter mes excuses. Si je peux, d’ailleurs, rencontrer le gaillard en question pour m’excuser, je le ferais avec joie…"

Par ailleurs, il nuance, avec aplomb et assurance, l’insulte que tout le monde pense avoir entendue. "Non, je n’ai pas dit ce que vous dites, j’ai juste dit ‘noirot’, ça oui, assure-t-il. Il est faux aussi de dire qu’on m’a mis à la porte. Ce n’est pas Philippe Dodrimont qui a fait ça, mais je l’ai fait moi-même de mon propre chef. Le président du club dit ça parce qu’on a des désaccords politiques. Lui, il est bleu, moi rouge. Je ne voulais pas foutre le bordel plus que ce que j’avais déjà fait… J’aime bien rouspéter. Et quand je supporte mon club, c’est à fond. Mais je peux vous garantir que je n’avais pas bu d’alcool. Je suis comme ça, des fois, au bord des terrains. D’ailleurs, c’est la première fois que je revenais à la buvette depuis longtemps. Je répète: je ne voulais pas faire de mal au garçon… Moi aussi, des fois, on me traite de ‘gros’car je suis un peu enveloppé…"

Jordy Eeke: "Non, je ne veux pas le rencontrer"

La rencontre entre ce supporter et Jordy Eeke n’aura pourtant pas lieu. Le joueur, qui va déposer plainte pour propos racistes, n’en veut pas. "Non, désolé, je ne veux pas rencontrer ce Monsieur, assure-t-il. Je comprends sa démarche mais sincèrement, c’est un peu facile. Si j’accepte de le voir, ses insultes vont passer comme une lettre à la poste et tout le monde aura oublié dans trois semaines. Et, ça, je ne le veux pas…"

Dodrimont: "Cela ne passe pas"

Cela ne passe pas non plus auprès de Philippe Dodrimont. "Je connais fort bien ce supporter, assure le président du club. Et sincèrement, on ne va rien laisser passer. Je me bats pour que mon club soit irréprochable à ce sujet. On va déposer plainte contre lui au nom du club. On ne peut pas accepter ça. On a un partenariat avec le Sedoz, un centre de réfugiés ici sur la commune depuis 20 ans. On y accueille des enfants qui veulent faire du sport et qui n’en ont pas les moyens. Et on fait en sorte que la mixité soit présente pour permettre aux enfants d’avoir une véritable ouverture d’esprit. On a aussi constitué un fonds social qui permet à tous d’offrir un équipement. Et cet individu vient tout foutre en 30 secondes avec une remarque qui n’a pas sa place dans un stade de foot et encore moins chez nous. Son insulte, je l’ai entendue clairement et tout le monde l’a entendue. Mais que voulez-vous ? Je ne peux pas distribuer des cerveaux à tous nos supporters ou leur faire passer un test de QI quand ils arrivent au stade. Je ne veux même pas entendre ses excuses. Je peux vous dire en tout cas, qu’il ne reviendra jamais au stade…" Voilà qui a le mérite d’être clair. Reste à voir si l’ACFF prendra la mesure qui s’impose en infligeant, comme le permet le règlement, un score de 0-5 à Aywaille. La suite (du match) se jouera par ailleurs devant le tribunal….