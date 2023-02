Le moins que l’on puisse dire est que les changements opérés par le coach hamoirien dimanche à la pause, lors de la rencontre contre l’Union et alors que les Rats étaient menés 0-2, ont porté leurs fruits.

En effet, Melvin Lafalize a ouvert la marque pour les siens en plantant ainsi son sixième but tandis que le jeune Loïc Evrard a marqué les esprits des supporters hamoiriens par sa vitesse et son abnégation.

"Cela fait un petit temps que je n’avais plus joué autant de minutes. Cela me fait plaisir de retrouver des minutes et surtout une mi-temps entière. Cela faisait près de deux mois, je pense, que je n’avais plus eu autant de temps de jeu", expliquait le joker hamoirien.

En effet, il vient de disputer sa première période complète en 2023 après avoir dû se contenter de trois montées au jeu dans les dx dernières minutes de jeu.

"Ce sont les choix du coach et je le respecte beaucoup. C’est la dure loi du foot et il faut s’en tenir à accepter la concurrence."

Arrivé en ligne droite de Bomal après avoir été formé à Eupen, le virevoltant latéral, doit et devra encore batailler ferme pour gagner ses jalons de titulaire ou un temps de jeu plus grand.

Le week-end prochain, Masset et Biersard reviendront de suspension. Doneux, Damblon et Tietcheu sont encore convalescents. Les places seront donc chères mais Loïc Evrard est plus un joueur de flanc au contraire des joueurs revenant dans le parcours.

"Quand on a l’occasion de se montrer, il faut se donner à du 100% et je suis très content de mon entrée au jeu ce dimanche. On a pu apporter un plus à l’équipe avec un gros mental de toute l’équipe en seconde période. J’ai de la chance d’avoir des joueurs d’expérience autour de moi qui me guident et me poussent à faire les bons choix", ajoute ce jeune garçon qui fêtera ses 20 printemps au mois de mai.