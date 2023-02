Football (D2 ACFF) - Ercan Ganiji de retour dans le onze avec Warnant: "Je garde le moral"

Cela faisait un petit temps qu’Ercan Ganiji n’avait plus disputé une rencontre avec Warnant dans la peau d’un titulaire. La dernière fois, c’était le 4 décembre dernier face à Ganshoren. "Oui, ça faisait très longtemps" , rigole l’attaquant. Il faut dire que le groupe de Stéphane Jaspart ne cesse de caracoler en tête de la D2 ACFF. "Du coup, c'est un peu compliqué de me faire une place mais je garde le moral. Je suis conscient d’avoir une chance incroyable d’être dans un tel groupe où tout le monde s’entend bien. Depuis que je joue au football, je n’ai jamais connu une telle ambiance , explique l’ancien attaquant de Solières qui aura donc joué 66 minutes sur la pelouse de Meux, samedi soir. Cela m’a fait du bien. Je ne me prononcerai pas sur ma prestation mais j’ai tenté de me battre sur chaque ballon. La défaite ? Il ne faut pas qu’on en fasse tout un drame. Bien sûr, on a pris un coup au moral mais on est toujours en tête. C’est le principal !"