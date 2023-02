Football (D2 ACFF): Alessio Sternon, une bonne pioche stockalie

Parfois, c’est l’occasion de rebondir ailleurs dans une division, certes inférieure, mais qui peut aussi ouvrir des portes intéressantes. "Je suis vraiment bien à Stockay dans un club familial avec un entraîneur qui sait travailler avec de jeunes éléments, certifie le futur bachelier en éducation physique. Au début de saison, j’évoluais à l’arrière droit. J’ai été blessé et Tom Jurdan a pris ma place. Voilà quelques rencontres que j’évolue dans l’entrejeu, un cran plus haut offensivement. Bien que notre coach aime voir ses arrières latéraux participer au jeu offensif. Mais ce changement de position ne me perturbe nullement. Je suis assez polyvalent. Je pense que l’équipe vit bien et monte en puissance. Sur les dix derniers matchs, nous n’avons subi qu’une défaite face au leader Warnant."

Ce samedi, Stockay a livré une prestation digne de la D2 ACFF face à Tubize, un adversaire de grande qualité. Et son but est venu parapher l’excellente prestation d’Alessio Sternon. "C’est ma première réalisation de la saison. Elle est importante pour l’équipe, s’enthousiasme le résident de Wandre. Nous le méritions, je pense. Je ne me suis pas posé de questions. J’ai suivi le mouvement offensif et j’ai profité de la passe en retrait de Bernier pour allumer une frappe sans me poser de questions. J’avais précédemment servi quatre assists. Mais ce premier but fait du bien."

Voilà une bonne raison pour poursuivre l’aventure en rouge et noir. "Je vais voir les projets du club. Mais notre groupe ne devrait pas subir de gros changements pour être encore plus productif."

