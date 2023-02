Rallye de Suède: L’Orétois Loïc Dumont au bout du périple Suédois

Vendredi, 107 kilomètres face au chrono étaient au programme. Dès la première spéciale, deux groupes se distinguaient parmi les Junior en termes de vitesse. Nos jeunes semblaient partis pour bien figurer parmi le deuxième mais un souci électrique ralentira d’entrée de jeu la Fiesta Rally3 noire-jaune-rouge dès le 3e tronçon chronométré. Au bout de la journée, Loïc était malgré tout satisfait "Apprentissage mêlé à un beau souci électrique qui nous fait perdre 2,30min dans l’ES3. Vu notre objectif ici, ce n’était pas trop grave. Toutefois, c’est râlant vu notre fin de journée où nous avons pu considérablement se rapprocher des meilleurs. Tom apprend vite et intelligemment. À côté, je ne peux que profiter de ce décor hivernal à vitesse accélérée ! On a que des bonnes sensations actuellement, l’après-midi était vraiment bien. Demain, on espère encore réduire cet écart face avec les premiers."

Samedi, une progression très intéressante s’est remarquée au cours de la journée. Sur les sept spéciales au programme, l’équipage a considérablement réduit l’écart au kilomètre puisqu’il évoluait aux alentours des 2.30 secondes en début de matinée tandis que la marge n’était plus que d’une seconde/km dans le dernier chrono, signant même trois cinquième temps dans la seconde étape du jour. Samedi soir, l’équipage pointait à la septième position, 1.20 minute derrière son plus proche adversaire.

Dimanche, trois derniers spéciales figuraient au programme du rallye pour un total de 62 kilomètres. Après deux passages moyens dans les 26.48kms de Västervik, le duo Verviéto-Orétois espérait sans doute mieux de la Power Stage Umeå, spéciale déjà parcourue la veille et qui avait été leur meilleure performance jusque-là. "À peu près à un kilomètre de spéciale, l’arbre de transmission central a cassé en pleine ligne droite. On a essayé de rejoindre l’arrivée du mieux qu’on a pu, malgré un risque d’incendie et d’une casse totale."

Malgré les quelques soucis techniques qu’ils ont rencontrés durant le week-end, le bilan est positif: "C’était vraiment pas mal, Tom a vraiment beaucoup progressé et on s’est amusés, c’est le principal. On a réussi à vraiment bien réduire l’écart au kilomètre, même plus que ce à quoi on prétendait vendredi, donc on est vraiment satisfaits."