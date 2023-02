Provinciale (P1): Le FC Eupen inflige un score de forfait à Faimes

Dès la reprise, Fumagalli y va de son doublé sur un corner de Benoit Laschet (3-0). Le même numéro 15 eupenois, encore lui, qui trouve Schins aussi esseulé pour le quatrième but de l’après-midi. Et pour couronner le tout, avec toujours le même botteur pour frapper le corner, l’ancien raerenois délivre son dernier caviar, à nouveau pour Vanaschen. C’est 5-0 avec un quadruplé d’assist pour le milieu eupenois. Du côté visiteurs, très peu à se mettre sous la dent lors de la dernière heure de jeu, si ce n’est le centre tir de G.Vinchent et les tentatives de Grommen. Succès net et sans bavure pour les locaux. "On n’avait pas encore beaucoup marqué sur corner cette saison, malgré que l’on s’y entraîne, voici 3 buts d’un coup, relate le coach Kriescher. "Le 2-0 tombe bien, avant la mi-temps. Je suis soulagé et content du résultat car je ne le sentais pas avant la rencontre. Il faudra juste bien reprendre à Hombourg dans 15 jours", note le T1 des Bleu et Blanc. Les joueurs du FC Eupen avec désormais 25 points qui pourront profiter d’autant plus de leur carnaval rhénan dès jeudi prochain. C.E.

Arbitre: M.Kizedioko.

Cartons jaunes: Tonkovic, Neumann, Krafft ; Genette, Mailleux.

Buts: Fumagalli (1-0, 8e et 52e), Vanaschen (2-0, 34e et 5-0, 76e), Schins (4-0, 70e).

FC EUPEN: Pelzer, Palm, Vanaschen, Dreessen, Neumann, C.Laschet, B.Laschet, Tonkovic (46e Tonkovic), Schins (78e Weinberg), Krafft (75e Nsumbu), Fumagalli (70e Pohlen).

FAIMES: Houart, Halleux (78e R.Vinchent), M.Renson, Genette, G.Vinchent (46e Mostade), Simon, Venner, B.Renson (46e Duvivier), Tamoh (70e Jacques), Mailleux, Grommen.