"On m’a insulté de sale noir": Jordy Eeke réagit à propos du match arrêté entre Aywaille et Huy

C’est à ce moment-là qu’un "supporter" d’Aywaille s’adresse au Hutois. "Il m’a dit T* G**** sale noir. Au départ, je pensais qu’il rigolait. Je l’ai regardé en souriant, il m’a pointé du doigt et il a réitéré ses propos. Là, mon sang n’a fait qu’un tour et je me suis avancé vers lui. Heureusement qu’on m’a retenu. Apparemment l’arbitre et d’autres supporters locaux ont entendu ces propos", commente Jordy Eeke.

Après quelques minutes de tension, Monsieur Delaye décide de renvoyer tout le monde aux vestiaires durant quinze minutes.

Huy n’est pas remonté sur le terrain

Les Hutois ont finalement décidé de ne pas regagner le terrain pour disputer les dernières minutes. "On ne peut pas tolérer ça. Personnellement, c’est la première fois que je suis confronté à un tel événement sur un terrain de sport. Vous savez, tout le monde se connaît, on savait qu’on allait boire un verre après le match. On a décidé de marquer le coup, explique Jordy Eeke qui souhaite mettre en avant la réaction du président d’Aywaille. Tout le monde a bien réagi. Le président a directement sorti le"supporter"en question. Je tiens d’ailleurs à le remercier et je n’en veux à personne sauf à ce"monsieur"."

"Le club d’Aywaille n’a rien à voir avec ça, précise le T2 de Huy, Sandro Stizzo. On a préféré éviter que la frustration ne prenne le dessus, le résultat est secondaire dans ce genre de chose. En 2023, c’est inadmissible que des propos racistes soient encore tenus."

Aywaille pourrait donc perdre gros puisque l’arbitre aurait indiqué aux Hutois avoir entendu les propos du "supporter." Un forfait de 5-0, comme c’est le cas quand l’arbitre mentionne des insultes racistes sur son rapport, pourrait donc être infligé aux Aqualiens.