Liga: Waremme Volley a fait douter Menen

"On a directement bien débuté la partie, raconte Fred Servotte. Tout était presque parfait." Waremme remporte ainsi la première manche sur un score sans appel: 16-25.

Malheureusement, Menen se réveille dans le deuxième set mais les Wawas ne lâchent pas. "Le tournant de la rencontre, c’est la troisième manche (NDLR: perdue 27-25). Tous les sets auront été disputés, mais celui-là, si on l’emporte, je suis persuadé qu’on va chercher la victoire, explique le coach waremmien. Même à 2-1 pour nos adversaires, nous sommes restés concentrés et on n’a jamais baissé les bras."

Une prestation convaincante qui se solde néanmoins par un nouveau revers. "Tenir tête à une équipe de Menen en pleine forme, il faut le faire. Nos adversaires ont dû puiser dans leurs réserves pour l’emporter. Le groupe progresse et c’est ce qui m’importe actuellement. Même si le résultat n’est pas là, ce n’est pas grave. On devra être prêt dans les semaines à venir pour les play-off 2."

L’autre information du week-end, c’est également le retour de Waremme à la dernière place du classement. "C’est évidemment décevant quand on voit notre excellent début de saison mais je n’y prête pas attention. C’est accessoire car les compteurs seront remis à zéro pour les play-off 2. Ce qui m’importe c’est de voir les gars progresser. Je vous assure que le groupe mûri et progresse chaque semaine, je l’ai encore vu ce samedi face à un grand Menen ", commente Fred Servotte.

Prochain rendez-vous pour Waremme, c’est la réception de Roulers dimanche pour conclure la phase classique.