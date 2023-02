Handball (D2) - Ce seront les play-down pour Amay: "C'est une catastrophe"

"C’est impossible de gagner quand tu joues avec la trouille au ventre pour certains alors que, justement, tu dois tout donner. Il faut rester objectif, Pelt en voulait plus et mérite sa victoire, il nous a dominés et on n’a pas su réagir. C’est une catastrophe car maintenant on va devoir tout le temps jouer avec cette peur de perdre en play-down. On est quatre pour deux places descendantes et on va jouer de nouveau rencontrer Pelt. Et en plus on vient de perdre encore un joueur."

De fait. Alors que les Mosans avaient pris pour l’unique fois les devants par un but de Thirion (1-2, 2e), Guillaume Destexhe sur un contact se blessait de nouveau à la cheville gauche et sortait définitivement. Déjà privé de son français Philouze, Herbillon devait pour la xième fois cette saison, changer ses plans. Les Limbourgeois n’en avaient cure et prenaient, par une volonté plus marquée, les devants et se détachaient à 13-7 (23e), ce malgré des arrêts de Saghir, pour atteindre la pause un bonus de quatre buts (14-10).

Si en seconde période on y a cru un instant chez les Mosans qui étaient parvenus à recoller à 19-18 (48e), ils allaient gaspiller trois attaques. Tout profit pour Pelt qui en moins de trois minutes faisait un 4-1 assassin et scellait définitivement le sort des Amaytois.

Arbitres: Delanghe – Peters

Évolution du score (par 10'): 7 – 4, 12 – 7, 14 - 10, 18 – 14, 21 – 18, 28 - 23.

SPORTING PELT: gardiens: Ulenaers (60') et Smets ; Desloover 0, Boegaerts 5, Van Hout 4, Bleyen 4, Broers (2') 4, Catrew 1, Lehaen 2, Stolleman 0, Gelissen 0, Thys 0, Deekens 8.

HC AMAY: gardiens: Saghir (60') et Pucci ; Brialmont 6, Agnello 2, Destexhe 0, Pagnoul 1, Vanconsen (2') 1, De Cecco 0, Khaldi (2') 0, Mollate 1, Tilman 5, Vieira 3, Thirion (2x2') 4,