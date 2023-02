Futsal: Oreye se qualifie pour les quarts de la Coupe de Belgique

"Contrairement à ce que leur division aurait pu laisser penser, c’était une très belle équipe. Selon moi, ils avaient même su se renforcer avec quelques éléments inscrits à l’Union" pointait Damien Kremer. Des forces vives qui ne vont d’ailleurs pas tarder à surprendre les Hesbignons.

Alors que le match part dans tous les sens, les Orétois sortent un peu de position pour presser l’adversaire. Les visiteurs n’en demandent pas autant et lancent leur attaquant dans le dos de la défense. Menés, les gars de Damien Kremer vont vite recoller au score. "Après ça, le ballon continuait de passer d’un camp à l’autre, j’ai même dû demander à mes joueurs de calmer le jeu" explique l’entraîneur hesbignon.

Après la mi-temps, le match continue de s’équilibrer et le niveau de jeu n’augmente pas spécialement. "Mes joueurs n’ont pas livré leur meilleure prestation mais nous avons été solides pour aller chercher cette séance de tirs aux buts et la qualification quelques instants plus tard."

Au tour suivant, les Sucriers auront l’occasion de prendre une revanche face à Futsal Bruxelles. "C’est l’équipe qui nous avait sèchement éliminés la saison dernière. Mais nous ne nous mettons pas de pression, on va juste tenter de poursuivre sur notre lancée" souriait l’entraîneur de Crisnée. Et les siens auraient tort de changer leur fusil d’épaule. Ils sont tout simplement invaincus en 2023.

"Nous faisons preuve d’une belle grinta depuis six ou sept matchs et si on conserve cette mentalité nous pouvons continuer de réaliser de belles choses" se projetait Damien Kremer. Voilà leurs prochains adversaires prévenus.

OREYE: Derwael, Vanderveck, Klein, Musick, Destexhe (1), S.Luga, Essomba, Kayujika (1).