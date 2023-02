"Ils nous ont empêchés de jouer toute la rencontre, raconte André Gaziaux. C’est leur mérite. Avec une bonne tactique, ils nous ont gênés." Dans une passe qui n’est guère glorieuse, le groupe ocquiérois n’a pas l’air de vouloir réagir. "On doit retrouver des couleurs", termine le T1 Jaune et Noir.

Modave 1 – Xhoris B 2

On sait depuis le début de saison que les Modaviens ne vivent pas leur meilleure saison… "C’est vrai que ce n’est pas leur saison, mais ce fut notre match, souligne le T1 xhorisien. J’ai eu de vrais guerriers aujourd’hui ! Même si certains étaient blessés, ils voulaient continuer (NDLR: les visiteurs n’avaient que onze joueurs)." Est-ce le déclic tant attendu ?

Buts: Philippart (0-1, 9e), Picquot (1-1, 14e) et Dechouffe (1-2, 85e).

Seraing Ath. B 5 – Fraiture Sp. B 1

"Ils maîtrisaient leur terrain, analyse Pierre Dedry. C’est tout simplement de ne pas avoir su tuer le match lorsque nous avions les occasions. On aurait dû tuer le match, mais je ne peux pas leur en vouloir. Puis, on encaisse deux buts sur des erreurs d’arbitrage. Cela n’enlève rien à la victoire de nos adversaires, mais cela peut tout changer." Avec leur équipe composée d’une pléthore de jeunes produits, Fraiture Sports offre du temps de jeu à ceux qui en veulent le plus.

But: Schmetz (0-1, 10e).

Clavier B 0 – Hamoir B 3

"On avait le jeu, mais sur deux longs ballons dans notre dos, on se fait avoir, peste Sébastien Collard. Aujourd’hui, nous avons sans doute joué contre une équipe qui, contrairement à nous, s’entraîne et cela se ressent. Désormais, place encore plus à la jeunesse. On doit préparer la saison prochaine."

À Hamoir, on se contente des trois points. "Ils ont mieux joué que nous, assume Michaël Jourdan, le coach des Rats. Nous n’avons pas été bons malgré cette victoire."

Buts: Lognoul (0-1, 21e), De Grom (0-2, 40e) et Silvestre (0-3, 75e).

Oneux 0 – Templiers-Nandrin B 2

"Un vrai match de P4, explique Julien Lannoy. Sans arbitre dans ce genre de rencontres, on ne peut jouer dans de bonnes conditions. Félicitations à mes gars pour cette victoire.".

Buts: Sauvage (0-1, 55e) et Philippart De Foy M. (0-2, 91e).