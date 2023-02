"On est de plus en plus réaliste, note Michaël Tombal. Cette victoire remet de la joie dans le groupe. Si on s’en tient à ce qu’on a vu, le partage aurait été plus logique."

Du côté hannutois, on se dit très déçu. "On ne sait pas marquer un but, Sébastien Wauthier. On ne peut pas demander à des jeunes d’avoir de l’expérience…"

But: Stréber (1-0, 82e).

Strée B 1 – Vaux-Borset 2

Dans un match équilibré autant une équipe que l’autre aurait pu l’emporter. "Ce fut sportif et compétitif, raconte Guy Ekwalla. Enfin une rencontre depuis plus de deux mois !"

Chez les Valborsetins, il y a un réel manque de réalisme. "On doit alourdir ce score, explique Fred Bellucci. On doit vraiment tuer ce match. Mais nous avons failli partir de là avec un point… Le terrain en est pour cause."

Buts: Tshoz (0-1, 4e), Fallais (0-2, 24e) et Sondron (1-2, 26e).

Marchin B 0 – Limont 13

"Je ne peux rien dire de plus, avoue David Jeunehomme. On a fait le job. Cette rencontre nous comble de confiance."

À Marchin, pendant que l’équipe fanion s’amuse, non loin de ce terrain, voit la seconde équipe marchinoise ternir… "C’est quand même une équipe qui joue la tête, raconte Fred Balthazart. On ne peut rivaliser avec ce genre d’équipes qui s’entraîne plusieurs par semaine avec des noyaux conséquents."

Buts: Demoulling (4), Bernard P. (3), Reuchamps (3), Lebrun (1), Struys (1), Bouguignon (1).

Geer B 4 – Amay B 1

En jouant comme des malins, les Geerois ont failli se faire surprendre. "On a pris cette rencontre à la légère, souffle Arnaud Danon. Bravo à Amay qui s’est battu."

"Nous avons montré une très belle mentalité, raconte Claude Bolly. Je ne retiendrai que du positif de ce match."

Buts: Larock (1), Rihon (3) pour Geer et Magosse pour Amay.

Fize B 1 – Engis B 3

"On prend notre revanche, sourit Olivier Noël. C’est la victoire de tout un groupe."

Pour Fize, les temps sont durs. "Aujourd’hui, c’est tombé chez eux, note Raphaël Mathieu. Au final, ce duel fut assez équilibré. Dommage pour nous."

Buts: Liebens pour Fize et n.c. pour Engis.

Haneffe 0 – Faimes B 2

Haneffe râle, mais ne peut s’en prendre qu’à eux-mêmes. "On méritait un point, au moins, annonce Alain Jeanfils, T1 haneffois. Il faut se relever maintenant. Nous sommes déjà fixés sur notre prochain rendez-vous."

Pour Faimes, on se félicite du clean-sheet.

Buts: Grossman (0-1, 44e) et Brugmans (0-2, 85e).

Wasseiges B 2 – Couthuin B 2

"On a dû courir après le score pendant une grande partie du match, reconnaît Geoffrey Verlaine. Le jeu adverse nous a bien embêtés."

Pour Jonathan Huens, son équipe pouvait prendre le dessus. "On rate encore des face-à-face, raconte le T1 wasseigeois. On a imposé notre jeu du début à la fin. C’est encourageant"

Buts: Pasquiers (0-1, 22e), Ferrin (1-1 et 2-1, 40e et 44e) et Lahaye (2-2, 73e).