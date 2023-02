Football (P3A): Wasseiges se sauvera sans souci (+ tous les autres résumés)

Et pourtant, tout aurait pu être différent si Bastien Giot n’avait pas sorti le grand jeu sur une frappe de Brana Lopez. Mais à partir de ce moment de flottement, Hognoul n’a fait que de souffrir face à l’impact physique mis par l’équipe locale. Et si Wasseiges touche dans un premier temps la barre, Antoine Dumoulin ne se fait pas prier en reprenant victorieusement un centre de Bauwin. Et contrairement au premier tour, Wasseiges va tenir, donnant parfois l’impression d’être vingt sur le terrain face à une équipe liégeoise qui aurait pu jouer plusieurs heures sans pouvoir inscrire le moindre but. Et quand Arnaud Hay double le score de la tête, dans la confusion générale, le match était plié et les hommes de Cédric Gratia pouvaient fêter dignement leur 6/6 et la cinquième rencontre de rang sans la moindre défaite. De son côté, Hognoul plonge dans la crise et cette deuxième rencontre de rang sans inscrire le moindre but fait peur. L’électrochoc suite au départ de Fabrice Morgante ne semble (pas encore) avoir lieu et il ne serait pas étonnant de voir les Oranges se battre jusqu’au bout pour une survie qui semblait pourtant logique en prélude du championnat.

Arbitre : Mathieu Leroy.

Cartes jaunes: Haond, J.Valet, Haond, Debout.

Buts : Dumoulin (1-0, 36e), Hay (2-0, 68e).

WASSEIGES : Giot, Bauwin, Roussel (79e Vanderweye), Rolin (78e Colard), Hay, Dirick, Boxus (61e Courtois), Desmet, Dumoulin, Verlaine, Traquina Pereira.

HOGNOUL : Jadot (73e Marianacci), Dammans, Gordinne (46e Thiel), Musick, Dosin, Bongrand, Hansoulle (56e Debout), J.Valet (66e Etienne), N.Valet, Haond, Brana Lopez.

WBO B surprend Strée

Une semaine à oublier et la suivante devient parfaite, telle est la vie qu’ont décidé de mener les Wanzois. Face à un cador de la série, les P’tits Bleus ont montré une grosse force de caractère. « Je me réjouis de l’état d’esprit de ce groupe, savoure Laurent Mievis. Il y a un talent dingue, ballon au pied, dans ce noyau. »

En face, une fois n’est pas coutume, Nicolas Valente regrettait les deux penaltys oubliés par l’arbitre en première mi-temps. « Nous avons dominé, mais stérilement. Je ne peux m’empêcher de rouspéter sur l’arbitrage qui n’a pas été correct. Après, le football reste secondaire dans la vie quand on voit ce qui est arrivé à Pierre Longueville. J’ai une grosse pensée pour lui. »

Arbitre : Frédéric Petit.

Cartes jaunes : Guilmet, A. Carlozzi, Hotton.

Buts : Abraham (1-0, 32e), N. Tombal sur pen (2-0, 83e).

WANZE/BAS-OHA B : H. Tombal, Lange, Pinsmaille, Lambotte (71e Berzolla), Micha (60e Péters), Ziémons (48e Bourdouxhe), Amoabeng, Abraham, Ziémons, Melon, N. Tombal.

STREE : Gaillard, Pasquiers (64e Jashanica), A. Carlozzi, Guilmet, Palluotto, Grégoire, Niedt (69e Della Torre), Feyenklahsen, Izzi (80e Jusufi), Hotton, Mertens.

Vyle renoue avec la victoire

Après plusieurs semaines compliquées, Vyle-Tharoul semble reparti sur de bons rails. « Et si footballistiquement, la rencontre était difficile, on a l’impression que nous sommes repartis. Footballistiquement, nous n’étions pas au top mais au vu des occasions, la victoire est méritée. »

De son côté, Sébastien Pacolet regrettait le manque d’efficacité de son équipe. « On aurait pu prendre un point, ce qui est de bon augure quand on sait qu’on affrontait une équipe du top. Il faudra désormais réitérer les bonnes performances face à des équipes du bas de classement. »

Arbitre : Roland Dumont.

Cartes jaunes : Kassi, N.Koffi, Gueye, Masson, Foé, Gueye.

But : Coune (0-1, 30e).

VILLERS : Akakpo, Dibo, Koffi, Gueye, Kassi, Koffi, Gueye, Kone (60e Etoundi), Ibrahim (60e Wandege), Foe, Iteka.

VYLE-THAROUL : Thewis, Bertels (76e Boccar), Dupont, Godelaine, Meiresonne, Bonanno, Keita (88e Masson), Dykmans, Perez, Coune (67e Debens), Martin

Pierre Longueville victime d’un malaise lors du derby

Stupeur ce dimanche en fin d’après-midi à Lensois! Alors que le derby hannutois battait son plein, Pierre Longueville, le coach thisnois, a été victime d’un malaise. « Il est conscient et il respire. L’ambulance est sur les lieux, nous dit-on dans les rangs de Lensois. Le match a évidemment été arrêté, le score était de 2-0. Celui-ci a été entériné. »

« J’ai vu Pierre tomber, j’ai cru qu’il avait glissé. On a commencé à le voir trembler et on s’est dit que c’était sérieux, explique Patrick Bonomi, le coach de Lensois. C’est impressionnant à vivre mais Pierre était conscient au moment d’être transféré à l’hôpital. Le match est bien sûr secondaire dans de telles circonstances. Tout le club lui souhaite un bon rétablissement. » Hospitalisé du côté du Mont Légia, l’entraîneur de Thisnes a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. Évidemment, toute la rédaction lui souhaite un prompt rétablissement et espère le retrouver en forme pour les prochaines semaines.

Arbitre : Djetaba Biladjeta.

Cartes jaunes : Ghafghaf, Sasso.

Buts : V.Petit (0-1, 9e), Ghafghaf (0-2, 49e).

LENSOIS : Verlaine, Gombert, Bonomi, Ghzyel, Boxus, Staelens, Canzian (62e Grandgagnage), Denayer, Landrin, Lourenço De Almeida, Mazuy (62e Hougardy).

THISNES : Pynebrouck, De Vierman, Belme, Dierickx, V.Petit (85e Rosmeulen), Parthoens (81e M’Hamou), Adam (46e Sasso), Vanderveck, B.Petit, Ghafghaf (58e Landrain), Vandenberg.

Oleye fait la bonne opération et se rapproche du tour final

Si Stockay B a subi une nouvelle défaite, les Verts ont fait douter leur adversaire pendant une bonne partie de la rencontre. Mais, comme l’avoue de lui-même Jean-François Nossin, un fait de match a influencé le reste de la rencontre. « Stockay B aurait dû hériter d’un penalty, mais l’arbitre ne l’a pas vu et sur le contre, nous mettons le 1-0, explique le mentor hesbignon. Après, la victoire est entièrement méritée au vu de notre seconde mi-temps. Je voulais souhaiter un bon rétablissement à Pierre Longueville après son accident. Je n’ai pas le goût à la fête aujourd’hui après cela. »

Même réflexion de la part de Jean-Marc Maréchal, le T1 stockali. « Le football est secondaire par rapport à la vie d’un être humain. Par rapport au match, je veux mettre en avant la mentalité de mes joueurs. »

Arbitre : Andre Graindorge

Buts : Wierts csc (1-0, 42e), Holsbeek (2-0, 75e).

OLEYE : Chasseur, Yernaux, Jaco, Preud’Homme, Leseur, Devalet (80e Lizen), Frankenne, D’Angelo, Pirlet, Beine (20e Holsbeek), Thipchanh (73e Graindorge).

STOCKAY B : Masset, Martelli, Didricht, Vangaethoven (75e Azdoufal), Perez Perez (81e Amemaka), Janssen, Smets, Brackelaire, Wierts (70e Van Eyck), Grenson, Ngole (55e Leclere).

Oreye s’impose et Séba Lapierre prolonge

Week-end presque parfait pour Sébastien Lapierre. Si on retire la défaite du Standard, l’entraîneur des Verts a vu son équipe s’imposer dans la douleur et son contrat être prolongé d’une saison. « Mais nous avons eu pas mal de réussite, sourit le T1. Car même avec deux joueurs en plus sur le terrain, nous aurions pu être rejoints dans les derniers instants. »

Son homologue, Alain Fays, était fâché sur l’arbitrage. « On se prend une carte rouge injustifiée et l’arbitre m’a dit après la rencontre qu’avec nous, c’était à chaque fois la même chose. Ce n’est pas normal d’avoir des a priori avant une partie. »

Arbitre : Ludovic Braham.

Cartes rouges; Delhalle (55e, deuxième jaune), Ronveaux (66e, directe).

Cartes jaunes : S.Lenoir, Gratien, Broze, De Keersmaecker, Ubieta.

Buts : S.Lenoir csc (0-1), De Keersmaecker sur pen (1-1, 51), Wasinski (2-1, 69e).

OREYE : Gomant, Kizedioko (63e Wasinski), T.Lenoir (72e Ngon), Olivier (87e Thiéry), Salami, De Keersmaecker, Barry, Charlier, L.Smit, S.Lenoir (63e Julin), Hintzen.

WARNANT B : Mestdag, Bonroy, Delvaux, De Gheus, Georges (68e Nhaili), Ronveaux, Ella (68e Rossoux), Gratien (68e L.Dony), Hankart, Delhalle, Broze (73e Ubieta).

Couthuin était juste trop fort pour Racour

En s’imposant à domicile 4-0, Couthuin a prouvé que l’annonce du changement d’entraîneur en fin de saison n’a nullement impacté le moral de l’équipe. De son côté, Sébastien Bertrand reconnaissait très honnêtement la supériorité adverse. « Couthuin était un cran au-dessus, mais nous nous sommes bien battus le temps d’une mi-temps. Malheureusement, le match s’est joué physiquement car contrairement à eux, nous ne nous entraînons pas assez. »

Arbitre : Eric Chouffart.

Cartes jaunes : Mahieu, Von Buxhoeveden.

Buts : Delgombe (1-0, 47e, 2-0, 49e), Von Buxhoeveden (3-0, 74e), Colon (4-0, 87e).

COUTHUIN : Rigot, Forêt (81e Bouazza), Colon, Grooters, Delannoy (72e Mattart), Jans, Von Buxhoeveden, Delgombe (68e Gevers), Pire, Izzi, Ciatto (84e Laloux).

RACOUR : Destat, Allard, Mahieu, Djobokou, Bertrand, Demeulemeester (56e Gysemberg), Smetz, Henrioulle, Pieron (84e Vigneron), Rasquin (70e Breuwer), Darte.

Crisnée en plante 5 contre Fraiture Sp.

Mine de rien, Crisnée enchaîne depuis quelques rencontres. Revenus dans les parages du top 5, les hommes de Phil Florkin ont fait le match q’il fallait. «Nous étions plus forts, les gars ont fait un match sérieux comme depuis quelques semaines.»

En face, Sébastien Baucamp ne retenait pas grand chose de positif. «Je veux juste mettre en avant que les quatre jeunes qui sont montés de P4 ont finalement bien assuré. Mais j’espère voir dans les prochaines semaines des joueurs qui veulent sauver le club, ce qui n’est parfois pas le cas pour le moment.»

Arbitre : Michel Bosquelle.

Cartes jaunes : Sy, Champon.

Buts : Willems (1-0, 26e), Leseur sur pen (2-0, 34e), Decatoire (2-1, 52e), Lorenzon (3-1, 4-1, 55e, 71e), Omarkly (5-1, 90e).

CRISNEE : Pirlet, Delville, Beneux (61e Lorenzon), Matagne, Leseur, Copelli (51e Omarkly), Tavolieri, Vergalito (85e Annoe), Willems (80e Marneffe), M’Hamdi, Reginster.

FRAITURE SPORTS : Gillard, Champon, Sy, Fastré (48e Licata), Bolly, Andrien, Decatoire (75e Franco), Frisque, Onkelinx, Darmont, Dehalleux.