Football - P2A: Un but suffit au bonheur des Flémallois

Petite cause, grande conséquence. On joue depuis trois minutes quand Presti, surpris par le rebond, relâche un ballon dans les pieds de Lambrecth. Le meilleur buteur du championnat ne se fait pas prier pour placer les siens aux commandes. Alors qu’ils étaient bien décidés à jouer un mauvais tour aux Flémallois, voilà les Jaunes bien mal embarqués. Mais, contrairement à ce qu’on aurait pu penser, les gars de Christophe De Smedt vont continuer d’y croire et de se battre. Supérieurs dans les duels, les locaux vont d’ailleurs connaître un véritable temps fort. Cela chauffe aux abords des cages de Dentz. Sanna est à deux orteils d’égaliser, mais l’attaquant momallois passe à côté du cuir. Les débats s’équilibrent ensuite quelque peu.