Football (P2A): Ferrières et Xhoris se neutralisent

Puisqu’on évoque un pugilat, on se dit que si on avait assisté à un match de boxe, il aurait fallu déterminer un vainqueur aux points et sans doute que Xhoris se serait imposé au nombre d’occasions franches.

Pourtant, c’est Ferrières qui loupait d’emblée une terrible occasion quand Ben Saida ne profitait pas d’une sortie loupée du gardien et plaçait le cuir à côté de la cage. Quelques minutes plus tard, Bourard, lui aussi, aurait pu inscrire un but mais que dire alors du magnifique envoi lobé des quarante mètres de Lognoul qui passait peu à côté puis du beau tir de Nathan Lawarrée que Tedika parvenait à détourner.

C’est en seconde mi-temps surtout que le match est devenu très haché et que les cartons ont plu comme vache qui pisse mais c’est aussi durant ce laps de temps de jeu qu’on a pu admirer deux buts splendides. D’abord, un envoi des trente-cinq mètres de Noah Lawarrée qui médusait le gardien ferrusien puis le but égalisateur de Ferron assez similaire sauf que manifestement l’intention du joueur était d’adresser un centre au second poteau.

En fin de rencontre, Ferrières réclamait, probablement à juste titre, un penalty pour une faute sur Bruylandts mais l’arbitre préférait lui adresser un carton pour simulation et la partie se terminait sur ce score de parité.

Arbitre : Saolona Afy Kizedioko.

Cartes jaunes: Rasquin, Viera, Bourard, Saccio, Tedika, Mack, Sacré, Bruylandts, Lebe, Banneux.

Carte rouge: Sacré (89e, deuxième jaune).

Buts : No. Lawarrée (0-1, 62e), Ferron (1-1, 73e).

FERRIERES : Tedika, Saccio, Rafiki, Soumahoro, Toussaint, Bourard, Sarr, Diouf (50e Ferron), Bruylandts, Rasquin (57e Jurdan), Ben Saida

XHORIS : Condon, Meuleman (85e Terlier), Banneux, Mack, Bernard, Mackels (30e Mattart), Sacré, No Lawarrée, Na Lawarrée, Viera, Lognoul (88e Bebronne).