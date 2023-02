Football - P1: Wanze/Bas-Oha repasse en tête suite à la défaite d'Elsaute

Pas de quoi refroidir les ardeurs des hommes de Jean-Yves Mercenier. Sur leur deuxième sortie de balle, ils déjouent le pressing visiteur et la phase Honay-Denorme-Gilson aboutit à Bisconti qui contrôle pour Denorme dont la frappe enroulée fait mouche (1-0). Alors qu’ils semblent avoir fait le plus dur, les locaux vont ensuite reculer, subir les assauts (timides) de leurs adversaires et plier… sans rompre. "On a baissé de rythme" hurle même Jean-Yves Mercenier. Heureusement, l’homme providentiel de ce premier acte, Sébastien Denorme, passe encore par là et envoie un obus des 30 mètres qui surprend Claessens juste avant la pause (2-0).

Le plus dur est fait pour Wanze/Bas-Oha qui se met encore plus sur du velours à peine le second acte recommencé quand Moulin s’arrache pour récupérer un ballon, qui échoue dans les pieds de Bisconti. Le numéro 10 délivre alors son deuxième assist de la journée en lançant Neerdael qui n’en demandait pas tant.

Supérieurs dans tous les secteurs, les dauphins d’Elsaute voient même Sprimont B leur faciliter la tâche en écopant d’une carte rouge avant de concéder un penalty. Mais Gilson voit son envoi stoppé par Claessens, qui avait choisi le bon côté. C’est finalement Crupi, au bon endroit après une nouvelle tentative de Gilson repoussée par le portier visiteur, qui donne au score son allure définitive (4-0).

Tout en maîtrise, Wanze/Bas-Oha ajoute donc trois nouvelles unités à son compteur et, suite à la défaite d’Elsaute, reprend la tête de cette P1. Seule ombre au tableau, les avertissements de trop de Mottet et Moulin, qui seront privés de la prochaine rencontre.

Arbitre: Thibault Picard, assisté de Raphaël Torreborre.

Cartes jaunes: Rasquin, Mottet, Fassotte, Moulin.

Carte rouge: Fedsoseew (62e, directe).

Buts: Denorme (1-0 et 2-0, 9e et 42e), Neerdael (3-0, 50e), Crupi (4-0, 73e).

WANZE/BAS-OHA: Henrotte, Honay, Moureaux, Mottet, Goosse, Denorme (60e Rasquin), Moulin, Gilson, Bisconti (75e Louis), Adam (69e Crupi), Neerdael.

SPRIMONT B: Claessens, Rasquin (74e Portier), Pedrosimao, Fedsoseew, Corman, Carrea, Fassotte (46e El Otmani), Spitaels (53e Ruiz), Cugnon, Modica, Ipanga.