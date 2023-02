Football - P2A: Verlaine signe un deuxième succès indiscutable

En confiance après son beau partage arraché à Xhoris, Verlaine B prend la rencontre à bras-le-corps et, dès la 6e, sur un corner à la reimoise, Mievis frappe et Weijnjes, qui retrouve du temps de jeu après une longue blessure, surgit au second poteau pour l'ouverture du score. Ouffet-Warzée n'est pas encore rentré dans son match que c'est déjà 2-0 via Gallina, bien servi par Voss, qui devance la sortie de Lardau. Et Dony, remplacé dès la 10e par Collette, de payer l'addition pour le début catastrophique de son équipe. La première tentative visiteuse est pointée à la 25e lorsque Dalla Costa saute plus haut que tout le monde sur un corner mais Nlend est attentif. Dans l'autre camp, le même Dalla Costa sauve à même la ligne une tentative de Doyen puis Mievis ponctue une magnifique reconversion amorcée par Constant et prolongée par une offrande trois étoiles déposée par H. Parla. Avec cet avantage de trois buts à la pause, Verlaine B est sur du velours pour entamer le deuxième acte d'autant plus qu'Ouffet, qui n'a pas cadré un tir, semble incapable d'inquiéter la supériorité locale. Et effectivement, la suite de la partie va être du même acabit. Manu Wilmet tente pourtant le tout pour le tout en faisant monter en pointe Dalla Costa pendant que Bomersomme est chargé de tenir la boutique derrière. Verlaine B reste dangereux via Franchina dont la frappe tutoie la transversale et Mievis qui enroule hors de l'équerre. Dalla Costa hérite d'une fenêtre de tir à la 66e mais le cuir s'envole dans les nuages. Les locaux alourdissent le score lorsque Mievis ouvre dans le dos de Sarowski où surgit Tamagni qui ne tremble pas. Et le même de distiller un corner sur le front de R. Bellefroid pour le score de forfait… pense-t-on. En effet, à la dernière seconde, Marchal prend sa chance de loin et trompe Nlend pour l'honneur. Auteur d'un 4/6 en 2023, Verlaine B est bien parti pour assurer son maintien tandis que la position d'Ouffet-Warzée, qui conserve une confortable avance sur Amay, n'est pas fragilisée par ce lourd revers.