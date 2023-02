Football (P1): Même avec Jean-Guy Eyckmans, Fize n’y arrive plus

Il ne fallait pas arriver en retard du côté de Melen ce dimanche. Après deux minutes, Mascolo ouvrait déjà le score face à Fize. À la suite d’une belle combinaison collective, il ajustait calmement Firquet. Ce départ idéal confortait Melen dans son plan de jeu, qui voyait les Mauves laisser la possession à Fize et se baser sur une organisation solide. La première période se terminait sans occasion franche pour l’une ou l’autre équipe. Après les oranges, Fize se faisait plus pressant mais n’inquiétait guère l’arrière-garde locale. Les joueurs de Jean Guy Eyckmans parvenaient malgré tout à égaliser quand Vandervost profitait d’une mauvaise passe de Memeti pour aller battre Piron d’un lob subtil. L’ascendant psychologique changeait de camp et les joueurs de Santo Ventura subissaient de plus en plus. Ils repassaient pourtant devant sur une inspiration géniale quoique chanceuse de Demelenne. De l’extérieur du grand rectangle, sa frappe enroulée du pied droit allait nettoyer la lucarne opposée de Firquet, complètement impuissant sur le coup. En fin de match, Domingos, bien lancé par l’excellent Rodriguez, donnait au score son allure définitive. À l’issue de la rencontre, Santo Ventura, le T1 mélinois, était satisfait. "Mes joueurs ont été très concentrés par rapport à ce que j’avais demandé. On s’est mis nous-mêmes en difficulté en leur offrant l’égalisation mais finalement, je pense que notre victoire est méritée. Fize a eu la possession du ballon mais sans se créer de grosses occasions. C’est une petite revanche par rapport aux commentaires de leur ancien entraîneur (NDLR: Olivier Parmentier) qui a dit qu’on allait descendre. Nous avons prouvé avoir l’équipe pour se sauver, même si rien n’est encore fait."