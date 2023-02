Football (P1): Hannut renoue avec la victoire

À la reprise, Hannut revient sur le terrain avec des intentions plus marquées. Un envoi de Crotteux passe à côté, tandis que la tête de Cwynar suit le même chemin. Peu après l’heure de jeu, Stefano Henrot profite d’une mésentente défensive visiteuse pour s’emparer du cuir et aller dribbler calmement Crespin (1-0). Cependant, la joie est de courte durée chez les Verts. Gueuns, le capitaine, écope coup sur coup de deux cartons jaunes. Les locaux doivent terminer à dix et faire le gros dos pendant près de vingt minutes. Car Ster pousse tant et plus. Crisigiovanni reprend au-dessus du cadre. Pas davantage de succès pour la tête de Lambrechts. Joao met aussi à côté. À deux minutes du terme, Dardenne qui vient de monter au jeu fait trembler la transversale. Dans la foulée, Raskin tire au but sous l’équerre. Tout le monde pense que le ballon va faire entrer dans la cage, mais Racz sort un arrêt de toute grande classe pour préserver la victoire des siens.

Hannut renoue ainsi avec la victoire, tandis que Ster peut regretter son manque d’efficacité devant le but.

Arbitre: Lucas Baudon

Cartes jaunes : Crotteux, Père, Proix ; Thelen, Joao, Lambrechts

Carte rouge: Gueuns (2 CJ, 72e)

But: Henrot S. (1-0, 67e)

HANNUT: Racz, Cwynar, Lo Presti, Spadaro, Ouchan (35e Proix), Crotteux, Gueuns, Père, Leloux (58e Henrot N.), Henrot S. (77e Missé Missé), Cossalter

STER: Crespin, Lambrechts, Wangermez, Hermant (73e Scheffer), Restiglian, Joao, Raskin, Gilis, Calisgan, Thelen (69e Crisigiovanni), Domken (86e Dardenne)