Football (P1): Geer cale encore à Liège

Dès l’entame de la rencontre, Geer pose le pied sur le ballon et semble maîtriser son sujet. Liège est timoré et passe tout proche de la catastrophe après quelques minutes lorsque Sébastien Dabeye, en qualité de dernier défenseur, accroche l’attaquant adverse. Heureusement pour lui, l’arbitre se montre clément et ne lui adresse qu’une carte jaune. Le match n’est pas d’une intensité folle mais Geer se procure tout d même trois occasions franches, à chaque fois via Lorenzo Messina. L’attaquant se heurte d’abord à Thomas Debante, auteur d’une grande parade, avant de manquer, par deux fois, de précision à la finition.

Au retour des vestiaires, les intentions des locaux ont changé. Plus impliqués, les Liégeois jouent le coup à fond et se lancent enfin à l’assaut des cages adverses. Les occasions s’enchaînent et la pièce peut tomber de chaque côté. Sur un corner vivement contesté par Kevin Aerts, le gardien de Geer, Sébastien Dabeye (tiens tiens) profite de la confusion générale pour catapulter le ballon au fond des filets à la 65e (1-0). Dès lors, les esprits s’échauffent et le match monte d’un cran en intensité. Légèrement sonnés, les Geerois profitent, à leur tour, d’un cafouillage pour recoller au score. Isolé à l’entrée de la surface, Samir Bouhriss profite d’un ballon mal dégagé pour allumer le gardien. La frappe est écrasée mais est déviée par Lorenzo Messina qui permet à son équipe de recoller au score (1-1).

La suite du match est débridée. La balle passe d’un camp à l’autre et à la 83e minute, Mehdi Thirion, rentré quelques instants plus tôt, est à la retombée d’un bel arrêt de Aerts (2-1). Le staff et les joueurs se congratulent. Le trou semble fait. Geer est obligé de se ruer en attaque et laisse des espaces dans son dos. À la suite d’une bourde de la défense geeroise, Tudisco se retrouve seul devant les cages vides et donne au score son allure définitive (3-1).

Arbitre: Hicham Dridelli

Cartes jaunes: Dabeye, Mazouze, Dreezen, Cokgezen, Aerts, Maxime Philippe, Nkaku, Grosdent.

Buts: Dabeye (1-0, 65e), Messina (1-1, 74e), Thirion (2-1, 83e), Tudisco (3-1, 85e).

U.C.E. DE LIÈGE: Debante, Dabeye, Henquet, Haydan, Tudisco, Mazouze (Cherif, 60e), Namotte, Dreezen, Grava, Nkaku, Bémelmans (Thirion, 81e).

GEER: Aerts, Brassinne (Delvaux, 56e), Mattè (Vandebosch 60e), Bouhriss (Coulon 83e), Vigil Bajo (Vervoort, 83e), Henquet, Grosdent, Messina, Cokgezen, Philippe, Fadda.