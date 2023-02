Hamoir – Union B: 3-2

Un peu comme la semaine dernière, Hamoir a attendu d’être mené 0-2 avant de réagir par le réserviste Lafalize et par Yilmaz sur penalty. Hamoir se créait alors de nombreuses possibilités et obtenait un nouveau penalty que Yilmaz transformait pour donner aux siens une victoire inespérée.

Buts: Makate (0-1, 20e), Mendoza (0-2, 41e), Lafalize (1-2, 63e), Yilmaz sur pen. (2-2, 70e et 3-2, 83e sur pen)

D3 ACFF

Aywaille – Huy : match arrêté à 2-0

La rencontre entre Aywaille et Huy n'est pas arrivée à son terme. En cause? Des propos racistes tenus durant la partie.

Provinciale 1

UCE – Geer: 3-1

Après une première mi-temps dominée par Geer, Liège reprend du poil de la bête en seconde période et ouvre sur corner à l’heure de jeu via Dabeye (1-0). 15 minutes plus tard, Bourhiss égalise sur une frappe de loin (1-1). A 10 minutes du terme, Thirion, fraîchement rentré fait 2-1 et Tudisco limite quelques instants plus tard (3-1).

Wanze/Bas-Oha 4 – Sprimont B 0

Les Mosans n’ont pas eu besoin de forcer leur talent pour prendre la mesure de la lanterne rouge. Surs de leur fait, les hommes de Jean-Yves Mercenier ont fait fructifier leurs temps forts tout en se montrant solides défensivement. Seuls ombres au tableau, les cartes de Moulin et Mottet qui les priveront de la prochaine rencontre.

Buts: Denorme (1-0 et 2-0, 9e et 42e), Neerdael (3-0, 50e), Crupi (4-0, 73e).

Hannut – Ster: 1-0

Après une première période à l’avantage de Ster mais stérile en buts, Hannut revenait sur le terrain avec des intentions plus marquées. Stefano Henrot profitait alors d’une erreur défensive visiteuse pour aller dribbler Crespin et ouvrir le score. Cependant, le capitaine hannutois, Gueuns, écopait de deux cartons jaunes en quelques minutes. Ster poussait alors pour un dernier quart d’heure animé. Mais sans trouver l’ouverture.

But: Henrot (1-0, 67e)

Eupen – Faimes 5-0

Catastrophe pour les Faimois qui ont concédé une nouvelle défaite.

Melen - Fize : 3-1

Provinciale 2A

Verlaine – Ouffet-Warzee 5-1

Les Taureaux ont pris leur adversaire à la gorge et menaient 2-0 après neuf minutes. Supérieurs tout au long du premier acte, les locaux mènent confortablement 3-0 à la pause. En deuxième période Verlaine va contrôler les échanges et alourdir les chiffres pour signer une précieuse et indiscutable victoire. Buts: Weijnjes (1-0, 2e), Galina (2-0, 9e), Mievis (3-0, 29e), Tamagni (4-0, 69e), R. Bellefroid (5-0, 79e), Marchal (90e 5-1).

Momalle 0 – 1 Flémalle

Buts: Lambrecth (0-1, 4e).

Sans être spécialement séduisants les leaders sont allés s’imposer à Momalle. Le jeune gardien Presti, issu de la P4, a relâché un ballon dans les pieds d’un Lambrecth qui n’en demandait pas tant. Un écart que les locaux ne parviendront jamais à résorber malgré plusieurs séquences intéressantes.

Xhoris - Ferrières : 1-1

On a assisté à un vrai derby condrusien très engagé avec une impressionnante série de cartes jaunes à la clé. Il y a aussi eu deux magnifiques buts et, malheureusement, deux blessés dans le cam d Xhoris.

Les buts: No Lawarree 0-1 ,Ferron 1-1

Provinciale 3A

Wasseiges - Hognoul 2-0

Match plein des Wasseigeois face à une équipe de Hognoul qui a semblé trop vite abandonner après le beau but de Dumoulin. Et la tête victorieuse de Hay à l'heure de jeu a définitivement tué tout suspense

Provinciale 4B

Marchin 3 – Anthisnes 1

Les hommes d’Alex Liebens à 10, ne peuvent rien faire face à la domination marchinoise. Pourtant ce sont les Anthisnois qui avaient pris l’avance en premiers…

Buts: Sauvage (0-1, 7e), Richet (1-1, 49e), Delvaux (2-1, 66e), Delizée (3-1, 71e)