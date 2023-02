Football (D2 ACFF): Verlaine tient sa revanche contre Solières

Parce que, en dehors de cet incident, jamais il n’y a eu le moindre doute sur le fait que les Taureaux allaient prendre une revanche cinglante sur la défaite cuisante qu’il avait subie à l’aller. Solières était manifestement beaucoup trop déforcé pour espérer inquiéter leurs hôtes du soir. Venus à treize seulement, avec dans ce lot restreint des joueurs blessés dont le gardien Bairamjan qui devait s’aligner afin que Crahay puisse évoluer en pointe, c’était vraiment mission impossible pour les Soliérois.

Avant même la panne d’éclairage, Jamar avait déjà mis les siens aux commande. Après avoir pivoté sur lui-même, il expédiait le ballon entre les jambes du gardien. La lumière revenue, un coup de coin de Barry parvenait à la limite du rectangle où Reciputi tout à son aise pouvait frapper au but. La trajectoire étrange du ballon en lob involontaire surprenait le malheureux Bairamjan qui ne savait même pas sauter! Dès avant le repos, Jamar doublait sa mise personnelle et tout était dit. La seconde période fut une simple formalité pour les uns et la suite du calvaire pour les autres. Si la victoire de Verlaine était nette dans les chiffres, il serait injuste de ne pas souligner le bon état d’esprit des Solièrois présents.

Arbitre: Germain Vanackere

Cartes jaunes: Bartholomé, Reciputi

Buts: Jamar (1-0,2e), Reciputi (2-0,20e), Jamar (3-0,41e), Chubaka (4-0,62e), Doyen (5-0,66e)

VERLAINE: Dengis, Dago, Reciputi (68e Limbourg), Van Hove, Choukri (58e Gosselain), Feugna, Barry, Cubedo (70e Tchamdjou), Ramadani (52e Doyen), Chubaka, Jamar)

SOLIERES: Bairamjan, Jeandriens, Ndeon, Baumans, Bacanamwo, Espeel, Bartholomé, Mashaka (66e Elatlassi puis 83e Kaba), Kabeya, Hanrez, Crahay