De fait, menés 0-2, les Rats ont réussi à renverser la vapeur et ont eu la bonne idée, cette fois, de ne pas concéder de but dans les dernières secondes de jeu.

La première partie de la première période était à mettre au compte des Unionistes avec une première occasion dès la 5e minute de jeu.

Le premier but des jeunes jaune et bleu tombait suite à un coup de coin. Oublié au second poteau, Makate concluait trop facilement de la tête pour le 0-1.

Un peu comme ces derniers temps, Hamoir manquait de percussion en zone offensive. Après une nouvelle alerte adverse, Hamoir allait se procurer deux belles possibilités mais l’excellent De Bolle veillait au grain avant que Mendoza ne parte dans le dos de la défense pour aller planter le 0-2.

Le coach Miceli modifiait ses batteries en faisant monter au jeu Evrard et Lafalize en lieu et place de Cusumano et Messaoudi en seconde période.

À la 52e minute de jeu, l’Union se voyait refuser un but pour un hors-jeu et Rausin devait éviter le 0-3 en sortant dans les pieds de Makate.

Hamoir passait alors la vitesse supérieure en se procurant plus que des possibilités de but. D’un tir tendu, Lafalize redonnait espoir à la maigre chambrée (1-2). Il n’y en avait plus que pour les Hamoiriens qui obtenaient un penalty à la 70e minute de jeu. Yilmaz ne se faisait pas prier pour ramener la parité au marquoir (2-2).

On pensait le 3-2 acquis à la 74e quand un tir tendu des 25 mètres d’Impagnatiello filait dans le but mais la détente de De Bolle était tout aussi belle.

À cinq minutes du terme, Hamoir bénéficiait d’un nouveau penalty pour une faute sur Teise et Yilmaz remettait le couvert pour mettre les siens aux commandes (3-2).

Précieuse victoire, donc, pour les Rats qui, pour la seconde fois en deux semaines, remontent un handicap de deux buts.

Arbitre : Amaury Requier assisté de Bilal El Aayachi et de Michel Decarpentier

Cartes jaunes: Bafdili, Wunga, Mendoza, Yilmaz

Buts : Makate (0-1, 20e), Mendoza (0-2, 41e), Lafalize (1-2, 63e), Yilmaz (2-2, 70e sur pen. et 3-2, 83e sur pen.)

HAMOIR : Rausin, Teise, Dianda, Ceylan, Lahaque, Cusumano (46e Evrard), Impagnatiello, Macé, Messaoudi (46e Lafalize), Guilmi (87e Crespo), Yilmaz

UNION SAINT-GILLOISE B: De Bolle, Lopes, Balfidi (73e Mutshatsha), Makate, Salah, Mendoza (83e Asri), Wunga, Lemaire (84e El Yahiaoui), Berradi (89e El Moukhtari), Asaidi, Dony.