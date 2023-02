Football (D2 ACFF): 3e défaite de la saison pour Warnant

Van Hyfte absent, Laurent Gomez avait fait glisser Sleeuwaert dans l’axe défensif. Très combatif d’emblée, Meux tentait de construire vers l’avant mais se heurtait à un solide bloc hutois. La rapidité des ailiers visiteurs réclamait toute la vigilance meutoise comme lors de la superbe parade de Pignolet sur un essai de Ganiji à la 15e. Malgré des angles bien coupés de part et d’autre, chaque formation essayait de profiter des petites failles pour tenter sa chance comme Paquet et Smal côté meutois et Mabanza côté warnantais. Sur leurs gardes au 1er acte, les Namurois se montraient bien plus présents à la reprise comme l’indiquait le tir de Smal à la 57e. Cette emprise était mise à mal à la 67e quand Biscotti ouvrait la marque d’un angle difficile. Le plus dur semblait fait pour le leader. "Tout se déroulait pour le mieux" confirmait le coach des visiteurs, Stéphane Jaspart. Pourtant, loin d’abattre les Verts, ce but allait décupler leur volonté et leurs efforts de revenir au score. Le match basculait dans les trois dernières minutes. Une sortie hasardeuse de Bizimana tombait dans les pieds du buteur local pour une égalisation pas volée. Deux minutes plus tard, le même Kinif reprenait un centre venu de la droite pour ajuster une perle dans le plafond. "Avec le bloc adverse, je n’ai guère eu de ballons" expliquait-il. Deux lui ont suffi pour trois points importants pour la tranche.