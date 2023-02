Basket-ball (R2): catastrophe pour Haneffe contre Beez

Contre une équipe classée juste derrière et ayant remporté le duel aller, Haneffe avait clairement l’occasion de mettre la concurrence KO en cas de succès. Mais, malheureusement, ce samedi, ces craintes se sont confirmées avec des Templiers devant rendre les armes contre ce rival direct coaché par le père du mentor Hesbignon.

Une rencontre qui débutait directement sur un rythme effréné avec des locaux multipliant les rotations avec un noyau de 11 éléments alors que les Templiers étaient toujours sans Berger mais aussi Kerkhofs. Des conditions difficiles qui allaient influencer la rencontre même si Swolfs rentrait directement 6 points dans le premier quart pour faire jeu égal. Collectivement, les Haneffois trouvaient des solutions pour rendre coup pour coup mais on se doutait que sans défense, tout se compliquerait.

Et même si Szabo et Collombon se multipliaient dans le 2e quart, les locaux faisaient un premier break en commettant moins d’erreurs et, surtout, en continuant à bien alimenter le marquoir pour filer à 44-36. Il fallait trouver des solutions et c’est clairement dans un tempo moins élevé que les hesbignons avaient une chance de recoller. À la fois pour économiser son énergie mais, aussi, pour trouver des options plus simples et, surtout, empêcher les Namurois d’avoir des paniers en transition.

Dans le 3e quart, avec 10 points, Szabo continuait son chantier alors que la défense se faisait de plus en plus présente. Limitant Beez à 13 points, les Templiers refaisaient leur défense et semblaient dans la bonne dynamique collective au point de permettre de recoller en début de 4e quart. Malheureusement sur deux nouvelles bombes, Beez repartait de plus belle à 4 minutes de la fin. Sans baisser les bras, Tassin et le réveil de Henrard permettaient de revenir encore à 2 points mais le rebond qui aurait pu tout changer n’était pas capté et les locaux reprenaient leurs esprits pour parfaitement finir cette partie.

Un revers qui laisse donc les Templiers à 6 succès, en pleine zone rouge avec 5 autres équipes qui se disputeront le maintien.

QT : 21-20, 23-16 (44-36), 13-18 (57-54), 20-18.

HANEFFE: Swolfs 8, Tassin 14, Dessart 0, Ewbank 4, Baron 2, Henrard 9, Szabo 26, Collombon 9.