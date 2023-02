Basket-ball (R1): encore une masterclass des Wawas

Ainsi, d’emblée, les troupes d’Alban Angelucci allaient mettre leurs valeurs en avant avec une défense de fer n’encaissant que 15 points dans le premier quart. De l’autre côté, le collectif était immédiatement en place avec 6 points de Gaudoux, 6 de Horrion, 6 de Germay et 8 d’un Bully chirurgical faisant 15-25 à la 10e. "J’avais demandé une concentration maximale et, franchement, les joueurs ont tout donné d’entrée. Avec un jeu intelligent et une implication de tout le monde, nous avons directement pris les choses en main avec un match que l’on pourrait qualifier de référence", expliquait le coach Angelucci.

Dans les cordes, les locaux devaient déjà jouer le va-tout alors que Waremme baissait un brin de rythme après cette entame parfaite. Mais Moray et Gaudoux veillaient au grain pour prendre encore un point de plus et mener 29-40 à la pause. "Dans les vestiaires, j’ai demandé à ce qu’on mette un coup d’accélérateur immédiatement et, là, j’ai vu 10 minutes parfaites de la part de toute mon équipe. On n’a plus laissé la moindre chance à des locaux complètement dépassés."

Exagéré ? Non car Waremme muselait toutes les attaques de locaux limités à 5 points en 10 minutes. À l’inverse, tous les Wawas prenaient feu. Avec un 0-9 de Moray comme déclencheur, M Ceulers et les siens se faisaient insaisissables avec un 5-25 inattendu et terriblement impressionnant.

Ciney était Ko et ne pouvait plus empêcher les leaders de dérouler pour aller chercher une nouvelle victoire. "Bravo à tous les joueurs car, en 2e période, tout le monde a tenu sa place et son grand de manière magistrale, que ce soit les titulaires ou tous les joueurs du banc. Je suis un coach comblé", concluait Alban Angelucci conscient du nouveau message envoyé par son équipe à toute la division..

QT: 15-25, 14-15 (29-40), 5-25 (34-65), 19-19.

WAREMME: Bully 11, G Ceulers 0, Archambeau 4, Germay 12, Horrion 9, M Ceulers 10, Moray 20, Cools 2, Gaudoux 16.