Basket-ball (P1 ): face à Liège, La Villersoise a été étouffée

Puis les troupes de Marteau allaient reprendre leurs esprits. Auteur de 4 points dans le premier quart, Lussadissu en mettait encore 10 dans le 2e pour sonner la charge. Bremer faisant un 0-4 alors que la défense tenait le choc, les paniers venaient de partout. Intelligents et avec tout le monde prenant ses options, les Villersois effectuaient un redressement impressionnant, dans la lignée de leurs dernières sorties pour recoller à 42-39 à la pause.

Les locaux étaient ainsi dans les cordes. La reprise pouvait être le basculement de cette rencontre et, malheureusement, ce fut dans le mauvais sens. Sur quelques pertes de balle, El Majboubi débloquait son compteur et allait tirer les siens dans son sillage. À l’inverse, après 5 points de Vercruysse, plus moyen de trouver la cible pour les visiteurs. 23-11 dans le 3e quart, les Liégeois avaient repris les clés de la rencontre et, cette fois, ne les lâchaient pas.

Réduit à 25 points en 2e période, dont les 10 derniers par Bremer, Villers ne pouvait pas faire passer sa série à 3 victoires. Car, dans le camp liégeois, on marquait tant à distance que dans la raquette pour garder le contrôle et ne plus être mis en difficulté. Une défaite qui permet sans doute à Liège de ne plus être mis en danger lors de cette fin de saison, mais qui n’est pas catastrophique car tant Bellaire que Welkenraedt et Henri-Chapelle se sont aussi inclinés. La lutte reste donc ouverte même si, en battant Alleur, Atlas a sans doute aussi fait le break pour assurer son maintien.

QT: 25-11, 17-28 (42-39), 23-11 (65-50), 13-14.

LIÈGE: El Majdoubi 15, Hajila 15, Hendrix 2, Hannotte 15, Keita 2, Diasonokua 6, Voets 1, Lacrosse 2, Kpekou 2, Bertho 9, Maboundou 7, Lucas 2.

VILLERS: Rappe 2, Krala 0, Vercruysse 10, Vercauteren 6, Bremer 14, Lussadissu 14, Servais Q 9, Aldeghi 4, Servais N 5.