D’ailleurs, d’entrée, les locaux allaient mettre la pression et claquer 24 unités dans le premier quart. "Nous avons dû faire face à une atmosphère terriblement hostile", regrettait le coach comblinois. Les supporters et les joueurs se sont fait insulter pendant toute la rencontre ! C’était détestable mais nous avons su trouver les ressources mentales puis sportives pour remonter la pente."

Et de quelle manière car, dès le deuxième quart, la défense des Comblinois s’adaptait, n’autorisant que onze malheureux points à des locaux récoltant la monnaie de leur pièce. Grâce à un Princen se chargeant de la marque et restant maître de ses émotions, les Rouges passaient devant à la pause (35-37). On se doutait que le second acte allait être acharné, les locaux retrouvant de la réussite et de l’engagement. Mais Comblain ne tremblait pas et continuait son parcours parfait.

Place maintenant à un mois de congé pour les Comblinois avant d’aller officiellement chercher le titre.

QT : 24-20, 11-17 (35-37), 17-21 (52-58), 18-16.

COMBLAIN: Malempré 4, Roland 7, Goeme 9, Collard 0, Princen 21, Rondoz 13, De Liamchine 0, Darmont 5, Matisse 9, L’hoest 6.