Wasseiges peut se donner de l’air

Son opposant Fabrice Morgante, il ne le verra pourtant pas. En effet, Erwin Van Den Bergh a repris l’équipe. Et le milieu de terrain est conscient qu’une défaite condamnerait les Liégeois à une fin de saison particulièrement compliquée. "Soit on gagne, soit nous plongeons, ce n’est pas plus compliqué que cela. Après, la coïncidence fait que j’avais déjà dirigé l’équipe lors de la rencontre aller. J’espère que le résultat sera le même… Après, je suis confiant, il a fallu retrouver du plaisir à jouer au football et nous avons su garder pour la première fois de la saison le zéro derrière."

Arbitre: Mathieu Leroy.

WASSEIGES: Giot, Bauwin, Roussel, Rolin, Hay, Dirick, Boxus, Desmet, Dumoulin, Verlaine, Traquina Pereira, Vanderweye, Colard, Courtois, Vansinte, Gillain.

HOGNOUL: Jadot, Étienne, Dammans, Gordinne, Musick, Dosin, Bongrand, Hansoulle, J.Valet, N.Valet, Brana Lopez, Haond, Debout, Thiel, Van Den Bergh, Henrotte.