"Tous les feux sont au vert" à Waremme Volley avant de se déplacer à Menen

"La semaine a permis aux joueurs de souffler un peu, pointe Fred Servotte. Les gars ont bien récupéré et il n’y a pas eu le moindre bobo."

De quoi aborder la rencontre face à Menen de la plus belle des manières. Un adversaire qui laisse évidemment de bons souvenirs aux Hesbignons qui l’avaient emporté lors du match aller et lors de la demi-finale retour en Coupe de Belgique. "Ce fut sans doute deux de nos meilleures prestations, explique le coach waremmien. Maintenant, notre futur adversaire est en pleine forme après un début de saison manqué. On s’attend à une très grosse opposition, surtout dans leur petite salle qui est toujours très bruyante. Comme nous, Menen a effectué pas mal de rotations depuis quelques semaines. Ce sera notre affrontement et, une fois de plus, j’alignerai une équipe inédite contre cette équipe."

Lallemand toujours blessé

Car Fred Servotte pourra compter sur la plupart de son noyau. Hormis Lallemand, tout le monde est (enfin) apte à jouer. "C’est évidemment une très bonne chose pour l’équipe, se réjouit le mentor waremmien. Ce samedi, outre le résultat final, j’attends surtout de la régularité dans tous nos sets. La semaine dernière, face à Maaseik, on avait très bien presté deux sets avant de lâcher prise dans le troisième. J’ai vu de très belles choses. Le groupe grandit très bien, à nous de désormais le prouver sur le terrain, comme ce fut le cas contre Achel."

Une fin de championnat qui s’annonce donc palpitante pour des Waremmiens qui affronteront ensuite Roulers pour conclure sa phase classique.

"On ne fait pas une croix sur un ticket européen, même si on doit rester réaliste, confie Fred Servotte. On va tout donner pour arriver en pleine forme lors des play-off 2.".