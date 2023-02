"L’état d’esprit n’est pas au mieux": Jimmy Cwynar se confie avant Hannut-Ster (P1)

Si certains pensent déjà à la future saison, il n’empêche que les Verts doivent terminer le travail. "L’état d’esprit n’est pas au mieux mais on a tous envie de montrer qu’on est capable d’accrocher le tour final. Le groupe s’est d’ailleurs donné une mission: finir le championnat la tête haute, poursuit Jimmy Cwynar. On ne doit plus regarder en arrière. Ce qu’il s’est passé la semaine dernière face à Sprimont B ne doit plus se reproduire si l’on veut terminer dans le Top 5. Chez nous, on joue beaucoup plus libéré et sans la moindre pression."

Suffisant pour batte Ster ? Une équipe qui n’a plus perdu depuis le 24 novembre dernier et qui reste sur une excellence dynamique.

Arbitre: Lucas Baudon.

HANNUT: Formica et Adrovic sont blessés, alors que Javaux est blessé. Le reste du noyau est, lui, disponible.