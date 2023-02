Les coulisses de la fusion entre Huy et Solières: "Tout le monde a fait un effort pour se rassembler"

1. Rassembler les énergies

Si les deux sites, celui du Legrand et celui de Solières continueront de fonctionner conjointement, les moyens humains et financiers seront désormais réunis derrière une seule et même manière. "C’est un moment important car le football occupe une part importante dans notre ville, explique Christophe Collignon. Il possède une valeur d’intégration très importante. Une équipe est composée de onze coéquipiers et les classes sociales sont oubliées. Cela fait un nombre d’années qu’on évoque ce rapprochement car il ne faut pas dépenser des énergies inutilement. Le but est vraiment de créer un pôle autour du football entre Liège et Namur. Tout le monde a vraiment fait un effort pour se rassembler sous le nom de l’Union Hutoise et les conditions étaient réunies pour que le projet aboutisse. "

2. Un nom évocateur

Le résultat de cette fusion débouche ainsi sur le retour de l’Union Hutoise. Deux mots, douze lettres qui n’ont laissé que des bons souvenirs au plus anciens qui ont connu les grandes heures de gloire du cercle mosan. Disparu depuis 1995 et la fusion avec Huy Sports pour former le RFC Huy, ce nom va faire son grand retour sur la scène du football huy-waremmien. "Depuis longtemps à Solières, nous avions envie de fusionner, confie Jean-Marc Fortin, président du club des hauteurs de Huy, qui avait vu le jour il y a 21 ans. Étant Hutois et citoyen d’honneur de la Ville, cela me semblait normal. Il fallait vraiment faire un grand club dans cette ville. Cela me tenait vraiment à cœur de donner à une ville comme Huy une place dans le football amateur national. "

Et pour marquer encore un peu plus le côté historique de la chose, il a été, très logiquement choisi, de rendre à l’Union Hutoise son matricule historique, le 76, utilisé actuellement par le RFC Huy.

3. L’équipe fanion à Solières, la P2 à Huy

Dans les faits, le projet est d’ores et déjà bien ficelé. Ainsi, l’équipe fanion du club, qui évoluera en D2 ou en D3 ACFF en fonction des résultats de Solières et Huy d’ici la fin de la saison, occupera les installations des Soliérois. "Cela a du sens au vu des infrastructures avec la buvette, le parking, etc. ", ajoute Christophe Collignon. Pour la P2, tout se passera, comme maintenant au Legrand. Concernant les jeunes, ils devraient rester dans leurs installations respectives.

Quant à l’organigramme, il a été pensé de manière à ce que les deux clubs actuels soient équitablement représentés dans le cercle fusionné. Ainsi, Jean-Marc Fortin et Christophe Coulée occuperont la fonction de président conjointement alors que Christophe Collignon en sera le président d’honneur. Et il en va de même au niveau des jeunes, qui seront placés sous la responsabilité de Mejdi Lallemand (NDLR: voir ci-contre).

Et si on n’en est pas encore là, il a été évoqué, durant cette conférence d presse, l’idée, un jour, de voir toutes les équipes de l’Union Hutoise évoluer sous le blason de la ville, en plus, évidemment, de porter les mêmes couleurs (NDLR: voir ci-contre). Avec l’idée que tous les membres du club possèdent une identité propre et commune.

4. Un aspect sportif à clarifier rapidement

Forcément, la fusion va laisser certaines personnes sur le carreau. Qui coachera l’équipe première de l’Union Hutoise ? Pascal Bairamjan ? Manu Papalino ? Ou un candidat extérieur ? Et quid des joueurs qui se chiffrent aujourd’hui à une petite quarantaine ? Charge à Alain Rorive et Jean-Marc Fortin de s’occuper de tout ce volet sportif. Une tâche à laquelle ils vont s’affairer dès ce lundi.

Mais une chose est certaine, l’Union Hutoise a bien envie de retrouver toutes ses lettres de noblesse. "Car Huy mérite un vrai beau grand club, insiste Christophe Collignon. On voudra bien évidemment qu’un maximum de jeunes puissent se mettre en évidence tout en ayant quelques ambitions."

Lesquelles ? Les contours du projet restent encore à définir. Qu’importe, les plus nostalgiques des 22 000 habitants de Huy ne peuvent que se satisfaire de voir leur historique renaître de ses cendres.

Mejdi Lallemand aura 400 jeunes sous sa responsabilité

À de nombreuses reprises durant la conférence de presse, l’accent a été mis sur la formation des jeunes et la nécessité de voir certains de ceux-ci pointer le bout de leur nez en équipe première. « Avec Alain Rorive, notre but est de sortir des jeunes. On aimerait qu’il n’y ait que des Hutois qui jouent » a même osé Christophe Coulée, qui partagera la présidence de l’Union Hutoise avec Jean-Marc Fortin.

Une utopie sans doute, dans la réalité actuelle du football, mais qu’importe, la responsabilité va en incomber à Mejdi Lallemand, qui occupera le rôle de président de l’école des jeunes et qui sera secondé par Florian Rorive et Dominique Lapierre. « C’est une demande des deux parties, explique celui qui occupe ce poste à Solières pour la quatrième saison de rang. Je vais passer de 90 à environ 400 jeunes. Oui, c’est un défi, mais je vais bien être secondé. Avec eux à mes côtés, cela ne me fait pas peur. Je connais très bien Florian et Dominique est déjà mon vice-président à Solières. Notre but à nous sera de faire monter des jeunes. Tout jeune qui sort en équipe première, ce sera une réussite pour nous. »

Présent sur les hauteurs de Huy depuis neuf ans, Mejdi Lallemand reste tout de même fort attaché à son club. « Mais je me suis fait une raison. Oui, j’ai toujours du mal avec la fusion car Solières reste un peu mon petit bébé. Cela fait forcément un peu bizarre, mais on savait qu’on allait y arriver. Dès ce vendredi, j’ai eu une réunion explicative avec les parents. J’avais d’ores et déjà prévu le coup. Et je dois bien avouer que je vais encore parler de Solières jusqu’au 21 mai, date de notre tournoi des jeunes. Après cela, la page va se tourner et c’est un nouveau chapitre qui va s’ouvrir. »

Concrètement, les jeunes se répartiront entre les deux sites et toutes les équipes existantes lors de cette saison 2022-2023 devraient continuer à exister tel quel, pour autant que les joueurs soient encore présents pour porter haut les couleurs de l’Union Hutoise nouvelle génération