Jean-Guy Eyckmans avant Melen-Fize: "Outre le résultat, je veux voir des guerriers"

Indispensable quand on sait que les Villersois, qui viennent de concéder un lourd revers à domicile, ont besoin de points. Face à Melen, la défaite est interdite. "Il ne faut surtout pas être battu. En gagnant ce dimanche, on ferait un grand pas vers le maintien. À ce moment-là, on pourrait alors regarder vers le haut mais sans aller trop vite. Outre le résultat, je veux voir des guerriers sur les terrains, des gars qui se battent sur chaque ballon pendant toute la rencontre. La semaine dernière, le groupe n’a pas eu la moindre réaction, c’était fade. Et, ça, je ne peux l’accepter. Les joueurs doivent prendre conscience de la situation du club à l’heure actuelle. De la qualité, Fize en possède à tous les étages mais si l’envie n’y est pas, on ne se fait pas faire de miracle, appuye Jean-Guy Eyckmans qui n’a pas dispensé les deux entraînements de la semaine. Gregory (NDLR: Mignon) m’a expliqué que l’intensité était présente. Il en faudra pour venir à bout de Melen."

D’autant que les Verviétois se sont imposés la semaine dernière face à Hombourg.

"À l’aller (NDLR: victoire 3-1), on avait été solide. J’aimerais revoir ce Fize-là. Même avec un noyau étriqué, c’est faisable", poursuit Jean-Guy Eyckmans qui espère enfin voir son club en haut de l’affiche. En cas de victoire dimanche, les Fizois pourraient alors aborder la fin de saison plus sereinement.

