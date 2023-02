Handball (D2) - Une victoire avant de prier pour les Amaytois

Mauvaise nouvelle, donc, car avec cette défaite, Amay n'a plus son sort entre ses mains. Avec un point de retard sur Saint-Trond, les Mosans sont non seulement dans l'obligation de gagner à Pelt mais doivent obligatoirement compter sur une défaite trudonnaire contre Sprimont. Le calendrier et le classement penchent en faveur de nos couleurs. Amay a battu, certes difficilement, Pelt lors de l’aller. Une formation condamnée à jouer les play-down et qui ne pourra logiquement compter sur des renforts de sa BeneLeague puisqu'elle se déplace à Eupen. Quant aux Trudonnaires, ils ont subi une grosse défaite à Sprimont (40-24) lors de la première joute entre les deux équipes et les Liégeois, après deux revers consécutifs, se doivent de l'emporter car rien n'est joué pour la deuxième place. "Avec le match Lebbeke-Bocholt, premier contre deuxième, Sprimont, en perdant, resterait troisième alors qu'en cas de victoire de Lebbeke et même de match nul, Sprimont, en gagnant, est deuxième, explique Bernard Destexhe. De toute façon, on est confiant pour la victoire car l'état d'esprit est resté intact. Ensuite, on verra."

Cette dernière journée de la phase classique sera donc décisive. Amay jouera-t-il les play-off avec l'assurance de renouveler son bail en D2 ou devra-t-il se battre en play-down pour éviter un des deux sièges basculants ? Verdict ce samedi soir.

HC AMAY: Saghir, Pucci, Destexhe, Thirion, Tilman, De Cecco, Vieira, Tzenoff, Agnello, Khaldi, Philouze, Pagnoul, Brialmont, Mollate, Vancosen.