Franck Walo: "Ce déplacement du côté d’Eupen est un match clé pour Faimes"

Si Faimes a montré un meilleur visage le week-end dernier face à Aubel, la défaite en fin de match a fait mal pour les Etoilés. Ce déplacement en terres germanophones est donc d’autant plus important pour les troupes de Franck Walo qu’Eupen n’est pas non plus au mieux. "Ce déplacement du côté d’Eupen est un match clé pour Faimes, il faut le reconnaître. J’avais annoncé la couleur en estimant qu’il nous fallait six victoires en douze matchs pour se sauver, il ne nous reste plus que cinq jokers. "