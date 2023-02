Football (P4B) - Marchin se méfie d’Anthisnes: "Un match piège"

"Mes joueurs ont faim et ne pensent qu’à une seule chose: prendre part au tour final, pointe le mentor d’Anthisnes. Tous les signaux sont au vert actuellement mais on ne s’emballe pas. Marchin a la pression de résultat, nous pas. Si on s’incline ce dimanche, ce n’est pas une catastrophe. Par contre, si on prend les trois points, on pourrait relancer le championnat dans une série où les sept premières équipes se valent."

Même si les Anthisnois ne partiront pas favoris, il n’en reste pas moins que les hommes du président Paridans ont des atouts à faire valoir. Ils n’ont d’ailleurs perdu qu’une seule fois depuis le 6 novembre dernier.

"C’est d’ailleurs pour ça qu’on se méfie de cette belle équipe, assure Max Paye. C’est le match piège par excellence. Anthisnes n’aura rien à perdre mais on connaît nos qualités. Je sais de quoi l’équipe est capable quand tout le monde tire dans la même direction."

À noter que le nouveau coach marchinois, qui assure l’interim aux côtés de Gil Pirlet, n’a pas encore statué concernant son avenir. "Avec Gil, on prendra le temps de la réflexion dans quinze jours", dit-il. Une victoire ce dimanche permettrait ainsi aux Marchinois de continuer à mettre la pression sur Templiers-Nandrin B. Un duel qui promet d’être intense jusqu’au bout.

Arbitre: Manuel Willems.

MARCHIN: Mongelluzzi est absent, le reste du noyau est disponible.

ANTHISNES: Alex Liebens effectue sa sélection ce samedi matin.