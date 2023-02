Football (P2A) - Martin Voss (Verlaine B) avant d'affronter Ouffet: "Il nous faut des victoires"

De quoi lui conférer un statut de leader ? "Le coach aimerait bien que je m'affirme davantage mais ce n'est pas trop dans mon caractère de hausser le ton à l'encontre de mes coéquipiers. Toutefois, j'y travaille."

Du caractère, les Taureaux en ont affiché la semaine dernière à Xhoris où ils sont allés chercher un joli point. "C'est notre dixième partage de la saison et il y avait la place pour un succès mais, au final, le score est logique."

Et grâce à ce petit point arraché en terres condrusiennes, Verlaine B a quitté la quinzième place à laquelle il était scotché depuis le début de saison. "Mentalement, ça fait du bien de ne plus être relégable. Et cet événement survient au moment d'aborder trois rencontres très importantes: Ouffet, Huy B et Hucccorgne. Là, il nous faut absolument aller chercher des victoires pour espérer nous éloigner de la zone dangereuse."

Ouffet sera toutefois une noix dure à croquer. "Nous l'avons déjà affronté deux fois cette saison et le constat est qu'il développe un jeu physique, qu'il impose beaucoup de duels. Il faudra essayer d'éviter de tomber dans son jeu…", ponctue le médian verlainois.

De plus, c'est une formation condrusienne en confiance qui va fouler le synthétique hesbignon. "Nous sortons effectivement d'un beau succès face à Huy B, relate Yves Troussart. Nous avons joué de manière solidaire et nous nous sommes appuyés sur notre expérience et notre physique pour dominer cet adversaire. Grâce à ce succès, nous avons créé un petit écart avec le bas du tableau mais nous ne pouvons pas nous reposer sur cet acquis car, après Verlaine B, nous allons jouer quatre des cinq premiers. Prendre trois points à Verlaine serait donc l'idéal, annonce le défenseur ouffetois qui ne voit pas son équipe être perturbée par le synthétique local. Même si nous sommes moins forts techniquement que les Verlainois, nous sommes capables de faire remonter le cuir de l'arrière en nous appuyant sur nos relayeurs. Il y aura match !"