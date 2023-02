Football (P2A) "J'ai envie de passer plus de temps avec mes enfants": Paolo Ganci revient sur sa future retraite

Alors que ça commence à bouger du côté de Braives avec, notamment, la prolongation de Charlier, Ganci a pris une décision plus radicale. En effet, on ne reverra plus l’élégant latéral sur les terrains à partir de la saison prochaine. Un choix fort mais mûrement réfléchi. " C’est avant tout familial, j’ai envie de passer plus de temps avec mes enfants. J’ai toujours fait les choses à fond et je ne suis pas du genre à rater un entraînement. Je manque donc parfois de temps avec mes proches ", explique le joueur de 33 ans.