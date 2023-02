Et du côté de Huy B, qui milite en P2A et qui devrait être la deuxième formation du futur club fusionné, on a décidé de ne pas perdre de temps. Ce sont ainsi douze joueurs qui ont d’ores et déjà marqué leur accord pour rester une saison de plus : Sacha Loiseau, Jordan Houmard, Florian Smits, Dany Gobiet, Boris Rob, Nicolas Hoyoux, Victor Roba, Hakim Bahar, Léo Wouters, Joakim Obaker, Romain Gorissen et Antoine Szecel.

Une bonne base de travail pour Manu Gorissen qui, on le rappelle, a été confirmé dans ses fonctions il y a de cela quelques jours.