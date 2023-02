Football - P1: Gare au piège sprimontois pour Wanze/Bas-Oha

Et le coach des Sucriers ne croit pas si bien dire puisque les Sprimontois ont décroché huit de leurs onze unités contre des équipes huy-warmmiennes et si Wanze/Bas-Oha s’en était sorti (2-3) lors de la joute aller, le début de match avait été à l’avantage des locaux. "Et c’est cette rencontre qu’il faut plutôt prendre comme référence. Il faut se méfier cette équipe qui va venir avec le couteau entre les dents puisqu’elle abat sans doute ses dernières cartes pour décrocher son maintien."

Un match aller dont Thomas Honay se souvient bien puisque c’est lors de celui-ci qu’il a inscrit son seul but en championnat cette saison. "J’avais en effet égalisé juste avant la mi-temps, confirme celui qui revient de suspension et aura donc connu huit semaines sans match officiel. Ils nous imposaient un gros pressing et nous avions eu du mal à ressortir. Notre égalisation était d’ailleurs tombée un peu de nulle part. Après la pause, nous avions plus déroulé en reprenant le match en mains. Le match de dimanche n’est en tout cas pas du tout gagné d’avance. Nous en sommes tous conscients. Il va falloir être sérieux car notre adversaire a besoin de points, c’est très dangereux. "

Il n’empêche, le dauphin d’Elsaute va aborder cette rencontre en pleine confiance au vu des nouvelles qui sont tombées jeudi soir. Sept joueurs ont en effet prolongé leur bail. Un contingent dont fait évidemment partie Thomas Honay. "C’est une prolongation logique, explique le joueur de 24 ans. C’était tout à fait logique de rester au vu des résultats et de l’ambiance. Pour preuve, plusieurs d’entre nous ont été vus pour la première fois jeudi soir et les prolongations ont été quasi directes. Il est aussi important de voir que les jeunes se sentent bien dans le projet. C’est super pour l’école de jeunes de leur confiance comme cela. Et c’est important pour les plus expérimentés comme moi de voir qu’ils se sentent bien. "

La saison 2023-2024 se présente en tout cas très bien du côté de Wanze/Bas-Oha. Et quand on sait que la fusion entre Huy et Solières va libérer une place à l’échelon national… Une porte pourrait bien s’ouvrir !

Arbitre: Thibault Picard, assisté de Geoffrey Dehalleux et Raphaël Torreborre.

WANZE/BAS-OHA: Henrotte, Adam, Denorme, Bisconti, Goosse, Moureaux, Moulin, Mottet, Gilson, Neerdael, Rasquin, Louis, Crupi, Pessotto, Honay.