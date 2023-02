Football - P1 : Denorme et Henrotte poursuivent aussi l’aventure à Wanze/Bas-Oha

Quel jeudi à Wanze/Bas-Oha! Ainsi, après les prolongations de Bisconti, Moureaux, Mottet, Rasquin et Honay, deux autres joueurs du noyau se sont mis à table avec leur staff et leurs dirigeants en toute fin de soirée. Et les négociations ont été bonnes puisque Sébastien Denorme, arrivé de Couthuin l’été passé, et Jérôme Henrotte, l’inamovible gardien, ont décidé de prolonger leur bail en bord de Meuse.