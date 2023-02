Football - P1: À Geer, on attend simplement que la roue tourne

Un seul succès sur les sept dernières rencontres disputées: la période est compliquée pour Geer. Et pourtant, pas de quoi tomber dans une certaine sinistrose. "Moralement, je peux même vous dire que cela va très bien, abonde Nicolas Henkinet. Parce que dans le jeu, c’est bon, on s’amuse bien, les joueurs prennent du plaisir. Mais on ne concrétise pas nos actions, c’est tout. Kevin Aerts le disait d’ailleurs dans la buvette, ça va tourner. Cette situation est emmerdante (sic) au niveau comptable, oui, mais l’ambiance reste bonne. "